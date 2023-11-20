Kocadal ailesi yasta

Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılıyor.
Geçtiğimiz gün vefat eden Mehmet Gürbıyık’ın ardından bu sabah da Nermin Kocadal vefat etti.
Kocadal ailesinin sevilen simasının vefatı başta ailesi olmak üzere köyde üzüntüyle karşılandı.
Nermin Kocadal’ın cenazesi bugün Yıldırım Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı’na defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.