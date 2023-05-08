Kocadal ailesi yasta

Lapta bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Tepebaşı köyünün sevilen simalarından olan Huriye Kocadal, hayatını kaybetti.
Kocadal’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Huriye Kocadal’ın cenazesi yarın, öğle namazının ardından Tepebaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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