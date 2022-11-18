Kocabaşoğlu ailesi çınarını kaybetti

Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yıldırım köyü sakini Kocabaşoğlu ailesinin çınarı olan Hüseyin Kocabaşoğlu dün akşam vefat etti.

Köyün sevilen simalarından olan Hüseyin Kocabaşoğlu uzun bir süreden beridir çeşitli hastalıklar mücadele ediyordu.

Merhum Hüseyin Kocabaşoğlu bugün Yıldırım Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Yıldırım Mezarlığı'na defnedilecek.

