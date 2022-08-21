Kırıkkale Ahmet amcasına ağlıyor

Ülkemizin sınır köylerinden biri olan Kırıkkale köyü sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kırıkkale sakini sevilen insan Ahmet Yurteri bugün hayata gözlerini yumdu.

Yurteri, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Kırıkkale Köy Mezarlığı'na defnedilecek.