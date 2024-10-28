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Kırhan ailesi yasta

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Kırhan ailesi yasta
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Değirmenlik bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik sakini Kırhan ailesinin sevilen çınarı Fatma Kırhan bugün vefat etti.
Kırhan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Değirmenlik Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip  cenaze namazı sonrasında Değirmenlik Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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