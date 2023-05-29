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Kıralp ailesi çınarına ağlıyor

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Kıralp ailesi çınarına ağlıyor
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Mağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Baflı olup, Gazimağusa’da ikamet eden sevilen simalardan Kaya Kıralp dün vefat etti.
Kıralp’ın cenazesi yarın Mağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

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