banner583
banner590
 “Alsancak Aşevi” hizmette
 “Alsancak Aşevi” hizmette
10 0
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
Bankalarda 10 gün sonra aynı manzara
39 0
 
Başkentte
Başkentte "Tosun Paşa" fırtınası
17 0
Bu halk nasıl geçinecek?
Bu halk nasıl geçinecek?
791 0
Galatasaray hız kesmedi
Galatasaray hız kesmedi
30 0
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
“Rum-Yunan ikilisini aklıselime davet ediyoruz”
27 0
Maliyenin kasası boş
Maliyenin kasası boş
41 0
banner529
banner570

Kıbrıslı Türk doktor Covid-19'a yenildi

banner476

Kıbrıslı Türk doktor Covid-19'a yenildi
banner601
İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türk doktor Dr. Halil Onalt, yakalandığı covid-19'a yenilerek hayatını kaybetti.
Aslen Limasol'a bağlı Pendagomo'lu olan ve 1990 yılında eğitim için gittiği İstanbul'da hayatını sürdüren aile hekimi Dr. Halil Onalt ve eşi 20 Ocak'ta Covid -19'a yakalanmıştılar. Eşi Ayşen Onalt taburcu olurken, Dr. Halil Onalt ise 25 Ocak tarihinden beridir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
İki çocuk babası olan Dr. Halil Onalt 1972 yılın da Limasol'un Pendağomu köyünde doğmuş 1974 sonrası Dikmen'e göç etmişti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.