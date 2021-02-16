Kıbrıslı Türk doktor Covid-19'a yenildi

İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türk doktor Dr. Halil Onalt, yakalandığı covid-19'a yenilerek hayatını kaybetti.

Aslen Limasol'a bağlı Pendagomo'lu olan ve 1990 yılında eğitim için gittiği İstanbul'da hayatını sürdüren aile hekimi Dr. Halil Onalt ve eşi 20 Ocak'ta Covid -19'a yakalanmıştılar. Eşi Ayşen Onalt taburcu olurken, Dr. Halil Onalt ise 25 Ocak tarihinden beridir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

İki çocuk babası olan Dr. Halil Onalt 1972 yılın da Limasol'un Pendağomu köyünde doğmuş 1974 sonrası Dikmen'e göç etmişti.

