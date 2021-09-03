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Kıbrıs Türk futbolu bir değerini daha kaybetti

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Kıbrıs Türk futbolu bir değerini daha kaybetti
Ülkemizin efsanevi futbolcularından biri daha hayata gözlerini yumdu.
Oynadığuı futbolla Alman milli futbolcu Rainer Bonof'a benzetilen ve birçok başarıya imza atan Hakkı Çakartaş nam-ı değer Bonof bugün hayatını kaybetti.
63 yaşında hayatını kaybeden Hakkı Çakırtaş, yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Cami'nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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