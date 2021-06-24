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Kıbrıs Kültürü öksüz kaldı

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Ömrünü Kıbrıs Kültürüne ve halk danslarına adayan bu alandaki en büyük duayen Sadiye Destur hayata veda etti

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Kıbrıs Kültürü öksüz kaldı
Kıbrıs kültürüne ve halk danslarına verdiği büyük hizmetlerle tanınan 78 yaşındaki Sadiye Destur geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
Kendini Kültür Hammalı olarak niteleyen Sadiye Destur “Kıbrıslı Kimliğini kendi ellerimizle yok ediyoruz.  Yeni nesiller çok farklı. Tavır ve tarzımızı kaybettik. Kim olduğumuzu, nerden geldiğimizi unutmayalım…” şiarıyla bütün ömrünü halk danslarının ve Kıbrıs Kültürünün doğru şekilde uygulanmasına adayan Destur bu alanda bir çok paha biçilmez belge ve bilgi bırakmıştır.
Bir Sadiye Desdur görseli olabilir
1943 yılında Lefkoşanın Ayluga bölgesinde doğan Destur İlköğretimin ardından 12 yaşında terzilik yapmaya başladı, Kıbrıs halk kıyafetleriyle tanışması hayatını değiştirdi. Asırlık desen ve gravürlerden esinlenerek kıyafetleri günümüze taşıdı. Sahneye çıkan ekiplerin kıyafetlerini dikti, işledi. Bu alanda ilk oldu, tek kaldı. Deseninden ilmeğine, yemenisinden şalvarına geleneksel kıyafetleri kültürüyle birlikte taşıdı. Derneklerde çalıştı, sunum yaptı, dünyaya açıldı. Yaklaşık 40 yıl gece gündüz çalıştı. 71 yaşında, terziliği bırakmasına rağmen son güne kadar capcanlı bir ruhla yaşadı ve çalıştı.
 
 

Bir Sadiye Desdur dahil 3 kişi ve gülümseyen insanlar görseli olabilir

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