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Keriman hemşire hayata veda etti

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Keriman hemşire hayata veda etti
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Hamitköy’de ikamet eden emekli hemşire Keriman Denizoğlu yaşamını yitirdi.
Keriman Denizoğlu’nun önceki gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde anjiyo olduğu ve iki gün sonra fenalaşıp yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İki çocuk sahibi Keriman Denizoğlu’nun ölümü, ailesini, sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu.
 
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