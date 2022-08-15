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Kemal Bozoğlu kansere yenildi

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Cratos Hotel Yönetim kurulu üyelerinden Kemal Bozoğlu hayatını kaybetti.

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Kemal Bozoğlu kansere yenildi
 
Cratos Premium Hotel'in sahibi Türkiye merkezli Boz Grup’un yöneticilerinden Kemal Bozoğlu, 47 yaşında hayatını kaybetti. Aralık ayında 4'üncü evre kanser teşhisi konulan Bozoğlu, İstanbul'da yaşama gözlerini yumdu.
Evli olan Kemal Bozoğlu, 2 çocuk babasıydı.
Gümüşhaneli olan Kemal Bozoğlu, Cratos Hotel'in üzde 30 hissesine sahipti. Ortağı ve abisi Murat Bozoğlu ile otel yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle otel bir süredir kapalı.
 
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