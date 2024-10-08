Keleş ailesinin acı günü

Güzelyurt sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Güzelyurt sakini Keleş ailesinin sevilen çınarı Cemaliye Keleş bugün vefat etti.
Keleş’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedilecek.
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