Keleş ailesinin acı günü

Mesarya köylerinden Akova sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akova köyü sakinlerinden olan ve çevresinbde sevilen sayılan bir kişilik olan İsa Keleş bugün vefat etti.
Keleş'in cenazesi yarın Akova Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Akova Kabristanlığı'na defnedilecek.
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