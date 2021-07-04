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Kazaz ailesinin acı kaybı

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Kazaz ailesinin acı kaybı
Ülkemizde yetiştirdiği birçok öğrenciyle sevilen ve sayılan bir kişilik olan emekli öğretmen Halil Kazaz'ın eşi Hamide Kazaz dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Birçok bölgede öğretmenlik yapan ve uzun yıllardır Lefkoşa'da ikamet eden Halil Kazaz'ın eşinin vefatı başta ailesi olmak üzere akraba ve dostlarını üzüntüye boğdu.
Hamide Kazaz'ın cenazesinin yarın saat 10.00'da kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedileceği bildirildi.
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