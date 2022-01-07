Kayım ailesi çınarını kaybetti

Ülkemizin tanınmış ailelerinden ve Girne’nin sevilen simalarından Kayım ailesinin acı günü. Girne’nin tanınmış esnaflarından ve eski TMT’ci Ahmet Kayım vefat etti.
Tanınmış işadamlarından Salih Kayım babası olan Ahmet Kayım ’ın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Kayım yarın Girne’de Ocanköy Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedilecek.
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