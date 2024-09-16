Kaya ailesi yasta

Lefkoşa bölgesi köylerinden Haspolat sevilen br simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Haspolat Köyü sakinlerinden Özkan Kaya yaşamını yitirdi.
Kaya’nın cenazesi yarın Demirhan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Demirhan-Minareliköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
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