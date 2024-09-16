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Kaya ailesi yasta

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Kaya ailesi yasta
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Lefkoşa bölgesi köylerinden Haspolat sevilen br simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Haspolat Köyü sakinlerinden Özkan Kaya yaşamını yitirdi.
Kaya’nın cenazesi yarın Demirhan Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Demirhan-Minareliköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

 
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