Kavaz ailesi çınarını kaybetti

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Güzelyurt bölgesinin sevilen simalarından olan Ahmet Kavaz dün hayata gözlerini yumdu.

Kavaz’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yuvacık Mezarlığı’na defnedildi.

