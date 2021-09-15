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Kaşifoğlu ailesinin acı günü

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Kaşifoğlu ailesinin acı günü
Girne bölgesinin şirin yerleşim yerlerinden Ozanköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ozanköy’ün büyük ve sevilen ailelerinden Kaşifoğlu ailesinin çınarı olan 1938 doğumlu Zekiye Kaşifoğlu bugün hayatını kaybetti.
Kaşifoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu. Zekiye Kaşifoğlu’nun naaşı bugün öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Ozanköy Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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