banner913
banner932
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
6 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
4 0
 
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
9 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
12 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
34 0
banner915

Kaşif ailesinin acı günü

banner476

banner825
Kaşif ailesinin acı günü
banner931
Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ozanköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Ozanköy’ün sevilen simalarından olan ve güleryüzü, babacanlığı ile bilinen Hasan Kaşif bugün yaşamını kaybetti.
Girne Belediyesi çalışanlarından Seran Kaşif’in babası olan Hasan Kaşif’in vefatı bölgede üzüntüye neden oldu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.