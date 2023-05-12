Kaşif ailesinin acı günü

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Ozanköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ozanköy’ün sevilen simalarından olan ve güleryüzü, babacanlığı ile bilinen Hasan Kaşif bugün yaşamını kaybetti.

Girne Belediyesi çalışanlarından Seran Kaşif’in babası olan Hasan Kaşif’in vefatı bölgede üzüntüye neden oldu.

