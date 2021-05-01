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Kasap, kalbine yenildi

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Kasap, kalbine yenildi
Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden Aytan Kasap geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aytan Kasap bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Henüz 35 yaşında olan Kasap’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.
 
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