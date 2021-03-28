Karşıyaka Tahsin amcasına ağlıyor

Girne ilçesinin şirin köylerinden Karşıyaka simge isimlerinden birini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen, saygıdeğer ve simge isimlerinden Tahsin Özkerimler hayatını kaybetti.
Özkerimler'in vefatı bölgede üzüntüyle karşılanırken, naaşı yarın kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.
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