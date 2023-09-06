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Karşıyaka Gürsel abisine ağlıyor

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Karşıyaka Gürsel abisine ağlıyor
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Girne bölgesinin hızla gelişen köylerinden Karşıyaka sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka'nin sevilen simalarından ve çınarlarından olan Gürsel Konyalıoğlu bugün vefat etti.
Konyalıoğlu’nun cenazesi yarın Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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