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Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti

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Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti
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Girne bölgesinin hızla gelişen yerleşim yerlerinden Karşıyaka bir çınarını daha kaybetmeni üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen sayılan çınarı Ali Nurettin Bahadi hayatını kaybetti.
Bahadi'nin vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Karşıyaka Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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