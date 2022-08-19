Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesi köylerinden Karşıyaka sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka köyünün sevilen ailelerinden Çetinbağlı ailesinin çınarı Halil İbrahim Çetinbağlı bugün hayatını kaybetti.
93 yaşında hayata gözlerini yuman Halil İbrahim Çetinbağlı, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.
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