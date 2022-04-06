Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin gelişen yerleşim yerlerinden Karşıyaka sevilen ve bilinen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Özelde Karşıyaka'nın, genelde Kıbrıs'ın tanıdığı meşhur Şirinyalı (Vavilya) Restorant sahibi Hamit Üçok hayatını kaybetti.
Üçok, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecek.
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