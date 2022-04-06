banner762
banner815
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
16 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
47 0
 
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
9 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
42 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
33 0
22 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
28 0
banner797
banner794

Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti

banner476

Karşıyaka bir çınarını daha kaybetti
Girne bölgesinin gelişen yerleşim yerlerinden Karşıyaka sevilen ve bilinen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Özelde Karşıyaka'nın, genelde Kıbrıs'ın tanıdığı meşhur Şirinyalı (Vavilya) Restorant sahibi Hamit Üçok hayatını kaybetti.
Üçok, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.