Karşıyaka Ahmet abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karşıyaka sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karşıyaka'nın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Karşıyaka'lı olup Karşıyaka'da ikamet eden Ahmet Paşaoğluları dün vefat etti.

Dört çocuk babası olan Ahmet Paşaoğluları’nın cenazesi bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına müteakip Karşıyaka Kabristanlığına defnedildi.

