Karşıyaka Ahmet abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karşıyaka sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karşıyaka'nın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Karşıyaka'lı olup Karşıyaka'da ikamet eden Ahmet Paşaoğluları dün vefat etti.
Dört çocuk babası olan Ahmet Paşaoğluları’nın cenazesi bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına müteakip Karşıyaka Kabristanlığına defnedildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.