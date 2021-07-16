Karel bebek hayata tutunamadı

Yeniboğaziçili Şeyda-Yusuf Karaoğulları'nın oğlu Karel yaşam mücadelesini kaybetti.

Merkezi sinir sistemi ve iskelet kas sistemini etkileyen kalıtsal genetik bir hastalık olan SMA 1 tanısı konularak tedavisine başlanan vey yaklaşık 4 aydır Ankara'da tedavisi süren Karel bebek hayata tutunamayarak bugün akşam üzeri vefat etti.

Tedavi masraflarının karşılanması için üllemizde bitçok yerde çeşitli etkinlikler düzenlenen Karel bebğin vefatını öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.