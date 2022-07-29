banner762
banner815
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
Düzova yakınlarında feci kaza: 5 kişi yaralı
117 0
Muhtardan haklı isyan
Muhtardan haklı isyan
37 0
 
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
Limasol'da yangın bir köyü tehdit ediyor
41 0
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
Çatalköy Belediyesi takdiri hak ediyor
13 0
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi
117 0
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
TUFAD Uluslararası İnegöl Festivali’nden birincilikle döndü
165 0
Hayvancı diz çökmeye başladı
Hayvancı diz çökmeye başladı
26 0
banner797

Karapaşa ailesinin acı günü

banner476

banner825
Karapaşa ailesinin acı günü
Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
Serdarlı sakini Karapaşa ailesinin çınarı Ülfet Karapaşa bugün hayata gözlerini yumdu.
Karapaşa bugün ikindi namazına müteakip Serdarlı Mezarlığı'na defnedilecek.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.