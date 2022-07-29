Karapaşa ailesinin acı günü

Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin acısını yaşıyor.
Serdarlı sakini Karapaşa ailesinin çınarı Ülfet Karapaşa bugün hayata gözlerini yumdu.
Karapaşa bugün ikindi namazına müteakip Serdarlı Mezarlığı'na defnedilecek.
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