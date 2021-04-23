Karaosman'ın acı günü

Güzelyurt sevilen bir çınarını daha daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazetemiz Güzelyurt bölgesi spor muhabiri İsmet Karaosman'ın kayınvalidesi Nermin Ciyaslıoğlu hayatını kaybetti.
Neriman Ciyaslıoğlu'nun cenazesi yarın (24.04. 2021) öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Güzelyurt-Yuvacık kabristanlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.