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Karaosman'ın acı günü

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Karaosman'ın acı günü
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Güzelyurt sevilen bir çınarını daha daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazetemiz Güzelyurt bölgesi spor muhabiri İsmet Karaosman'ın kayınvalidesi Nermin Ciyaslıoğlu hayatını kaybetti.
Neriman Ciyaslıoğlu'nun cenazesi yarın (24.04. 2021) öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ardından Güzelyurt-Yuvacık kabristanlığına defnedilecek.
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