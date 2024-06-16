Karaoğlanoğlu bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Karaoğlanoğlu sakini sevilen çınarı Nesime Özçalışkan bugün hayata gözlerini yumdu.

Özçalışkanı'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.