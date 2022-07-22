banner762
banner815
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
11 0
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
43 0
 
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
14 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
16 0
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
Şafak Nöbeti bu sene Müze Gemi’den start aldı
20 0
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
“Canımız elimizde yolculuk yapıyoruz”
35 0
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
Kızılbaş Parkı, cimnastik coşkusuyla açıldı
31 0
banner797

Karaman’a son veda

banner476

Turizm emekçisi, Dome Otel’in çalışanlar tarafından yönetilmesi mücadelesi ile öne çıkan CTP eski milletvekillerinden Bayram Karaman, Çatalköy’de toprağa verildi

banner825
Karaman’a son veda

Hayatını önceki gün kaybeden eski milletvekili ve sendikacı Bayram Karaman, dün Çatalköy’de son yolculuğuna uğurlandı.
72 yaşında hayatını kaybeden Bayram Karaman, Çatalköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Çatalköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
CTP eski milletvekillerinden, turizm emekçisi, Dome Otel’in çalışanlar tarafından yönetilmesi mücadelesi ile öne çıkan, Turizm Emekçileri Sendikası Başkanı Bayram Karaman, bir süredir tedavi görüyordu.
Karaman, Çarşamba gün hayata gözlerini yummuştu.



Bayram Karaman kimdir?
1 Ocak 1950 yılında Bitlis-Tatvan'da doğan Karaman, 1985 yılında turizm sektöründe örgütlü TÜRK-SEN'e bağlı Kıbrıs Türk Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri Sendikası (KOLEY-SEN) Başkanlığına seçildi.
TÜRK-SEN Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.



TÜRK-SEN'i temsilen Sosyal Sigortalar İdare Meclisi üyeliğinde bulundu. KOLEY-SEN ve Turizm İş Sendikalarının 1991 yılında birleşmeleri ile kurulan Turizm Emekçileri Sendikasının Genel Başkanlığını sürdürüyordu.14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler'den Girne Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.