Karakuş ailesi yasta

Korkuteli sakinlerinden 84 yaşındaki Mehmet Karakuş aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karakuş'un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Korkuteli Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Korkuteli Mezarlığı’nda defnedilecek.

