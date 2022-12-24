Karakaşlı ailesinin acı günü

Gazimağusa'nın Maraş bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Maraş bölgesinin büyük ailelerinden Karakaşlı ailesinin çınarlarından Hatice Karakaşlı bugün hayata gözlerini yumdu.
Hatice Karakaşlı'nın cenazesi Gazıl Polatpaşa Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Mağusa Mezarlığı'na defnedildi.
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