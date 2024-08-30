Karahasan ailesi yasta

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen, sayılan çınarı Düriye Karahasan dün hayatını kaybetti.
Karahasan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Çatalköy Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Çatalköy Mezarlığı'na defnedildi.
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