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Karagil ailesi yasta

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Karagil ailesi yasta
İskele bölgesinin küçük köylerinden olan Kurtuluş köyü bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kurtuluş köyünün büyük ailelerinden Karagil ailesinin çınarlarından olan Hasan Karagil dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Karagil, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kurtuluş Mezarlığı’na defnedildi.
 
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