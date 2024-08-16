Karadağ ailesi yasta

Alsancak bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Malatya sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Malatya köyü sakinlerinden Nurseren Karadağ bugün vefat etti.

Karadağ’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi Alsancak Camisi’nde bugün kılınan ikindi namazına müteakip Alsancak Kabristanlığı’na defnedildi.



