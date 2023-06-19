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Kara ailesinin acı günü

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Kara ailesinin acı günü
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Kuruova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kuruova sakini, sevilen insan Meryem Kara dün vefat etti.
Kara’nın cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kuruova Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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