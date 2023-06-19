Kara ailesinin acı günü

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Kuruova bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kuruova sakini, sevilen insan Meryem Kara dün vefat etti.
Kara’nın cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kuruova Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.