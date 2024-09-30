Kara ailesi yasta

Gazimağusa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa saklnlerinden Kara ailesinin sevilen siması Meliha Kara bugün vefat etti.
Kara’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Gazimağusa’da kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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