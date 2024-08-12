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Kaptanoğlu ailesi çınarına ağlıyor

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Kaptanoğlu ailesi çınarına ağlıyor
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Karaoğlanoğlu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Karaoğlanoğlu sakini Kaptanoğlu ailesinin çınarı Hatice Kaptanoğlu bugün sabahın erken saatlerinde vefat etti.
85 yaşında vefat eden Kaptanoğlu’nun ölümü başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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