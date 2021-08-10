Kaptan sevenlerini üzdü

Geçitkale bölgesinin köklü köylerinden Sütlüce sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sütlüce sakini olan ve bölgenin sevilen bir siması olan Olgun Kaptan bugün hayatını kaybetti.

Kaptanın vefatı başta ailesi olmak üzere Sütlüce ve civar köylerde büyük üzüntü yarattı.

Olgun Kaptan'ın yarın öğle namazına müteakip kılınacak ceneza namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.