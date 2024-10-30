Kaptan ailesi yasta

Geçitkale – Serdarlı Belediyesi sınırları içindeki köylerimizden olan Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Sütlüce köyü sakinlerinden olan Kaptan ailesinin çınarı Ayşe Turgut Kaptan vefat etti.

Kaptan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Sütlüce Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı’na defnedildi.

