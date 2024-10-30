banner913
banner932
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
İspanya'yı sel vurdu: 62 ölü
37 0
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
112 yaşındaki Güllü nine, Cumhuriyet'in 101. yılına şahitlik etti
19 0
 
Gençler tek attı 3 aldı
Gençler tek attı 3 aldı
25 0
İsias Otel raporu...
İsias Otel raporu...
112 0
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı, tedavi gören 6 bebeğin durumlarının stabil olduğunu açıkladı
23 0
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
“İnşaat İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlandı
26 0
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 101 yaşında
22 0
banner1059

Kaptan ailesi yasta

banner1020

banner1045
Kaptan ailesi yasta
banner971
Geçitkale – Serdarlı Belediyesi sınırları içindeki köylerimizden olan Sütlüce bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Sütlüce köyü sakinlerinden olan Kaptan ailesinin çınarı Ayşe Turgut Kaptan vefat etti.
Kaptan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün Sütlüce Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Sütlüce Mezarlığı’na defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.