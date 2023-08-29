Kanteper, sevenlerini üzdü

Geçitkale -Serdarlı Belediyesine bağlı Pınarlı Köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Pınarlı sakinlerinden Battal Kanteper dün akşam vefat etti.

Kanteper'in cenazesi bugün kılınacak öğle namazına müteakip Pınarlı Mezarlığı'na defnedilecek.