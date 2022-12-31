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Kalkanlı’da yaşlı bakım evinde 73 yaşındaki Ersoy İlgili rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

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Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde kalmakta olan 73 yaşındaki Ersoy İlgili’nin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Kalkanlı’da yaşlı bakım evinde 73 yaşındaki Ersoy İlgili rahatsızlanarak yaşamını yitirdi



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün, 07.00 sıralarında, Kalkanlı’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde kalmakta olan Ersoy İlgili (E-73), aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir” denildi.
Polisten yapılan açıklamada ayrıca, dün, saat 17.00 sıralarında, İskele’de sakin Aleksandr Subbotin (E-42) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği de belirtildi.
Polisin her iki “ani ve gayri tabii ölüm” olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.
-Gazimağusa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”
Dün, Gazimağusa’da, T.M.(E-23) ve Z.B.’nin (E-23) kalmakta oldukları ikametgahlarda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.
Aramada, toplam 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ile 2 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6,000 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.
Söz konu şahıslar tutuklandı, polis soruşturması devam ediyor.
-Akçay’da zeytin yağı fabrikasında yangın
Bugün, saat 04.00 sıralarında, Akçay’da bulunan bir zeytin yağı fabrikasının batı kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu, 100 torba preslenmiş zeytin posası odunu, ot biçme makinesi ve 3 metre kare ebatında kamışlıklar tamamen, 1 adet zeytin pres makinesi ise kısmen yandı.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.
 
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