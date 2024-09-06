Kalgay ailesi çınarını kaybetti

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve müzisyen Halil Kalgay’ın da annesi olan Akile Türkan Kalgay dün hayata gözlerini yumdu.

Akile Kalgay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

