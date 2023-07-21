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Kalçay ailesi yasta

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Kalçay ailesi yasta
Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesi sakinlerinden, sevilen, sayılan simalarından Hatice Kalçay bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Kalçay’ın cenazesi Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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