Kalbine yenildi

Gazimağusa sevilen, sayılan bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor..

Mağusa'nın sevilen sayılan ismi Süleyman Pekri, genç yaşta hayatını kaybetti. Pekri'nin ölümü başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Pekri’ni kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süreden beridir ameliyat için beklediği belirtilirken, bugün bypass ameliyatı için dün hastaneye gittiği ve acil kapısında hayatını kaybetti aldığımız bilgiler arasında.

