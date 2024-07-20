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Kalbine yenildi

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Kalbine yenildi
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Girne’de sakin 71 yaşındaki Mustafa Margi’nin kalmakta olduğu ikametgahında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Öte yandan Gazimağusa’da sakin 73 yaşındaki Atay Mehmet Çabukel ikametgahında ölü olarak bulundu.
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