Kalbine yenildi

Girne’de sakin 71 yaşındaki Mustafa Margi’nin kalmakta olduğu ikametgahında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan Gazimağusa’da sakin 73 yaşındaki Atay Mehmet Çabukel ikametgahında ölü olarak bulundu.