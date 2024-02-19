Kalbine yenildi

Güzelyurt bölgesinin büyük köylerinden Akçay sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Akçay köyünün sevilen siması, Güzelyurt Belediyesi çalışanlarından Serdar Ula bugün vefat etti.

Ula’nın vefatıyla ilgili polis şu açıklamayı yaptı:

“19.02.2024 tarihinde, saat 13.45 sıralarında, Akçay’da Barış Caddesi üzerinde, Akçay’da sakin Serdar ULA (E-51), Güzelyurt Belediye’si adına yol temizlik çalışması yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.”

Ula’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

