Kalbine yenildi

Lefkoşa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa'da yardımsever kişiliği, güzler yüzlülüğü ile bilinen İzzet Aydın bugün hayatını kaybetti.
Aydın'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.
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