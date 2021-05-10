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Kalavaç, Sami dayısını kaybetti

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Kalavaç, Sami dayısını kaybetti
Değirmenlik Belediyesi sınırları içineki şirin köylerimizden biri olan Kalavaç bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Kalavaç sakini değerli insan Sami Yücetürk bugün hayatını kaybetti.
Yücetürk'ün vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Bizde Halkın Sesi Gazetesi olarak Sami Yücetürk'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ise başsağlığı diliyoruz.
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